Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

На Украине нашли причину большого количества ДТП: Это хорошие дороги!

23 ноября 2021, 17:45  •  162 • Политика
Мэр Харькова Терехов заявил, что большое количество ДТП в городе связано с высоким качеством дорог. "Ездят по этой дороге, дети выходят с площадки - и начинаются проблемы", - оправдался градоначальник.
На Украине мэр города Харькова Игорь Терехов объяснил большое количество ДТП тем, что в городе слишком хорошие дороги. Заявление прозвучало во время выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Отвечая на претензию о том, что в городе происходит большое количество ДТП, мэр заявил, что виновато высокое качество дорожного покрытия. Он указал, что как только власти делают хорошую внутриквартальную дорогу, местные жители сразу просят их установить "лежачих полицейских".
Ездят по этой дороге, дети выходят с площадки - и начинаются проблемы,
- оправдался градоначальник.
Стоит отметить, что он занимает свой пост лишь около месяца. До этого он занимал должность секретаря Харьковского городского совета и был временным исполняющим обязанности главы города.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





162
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 10:45
Включение части России в турецкую карту прокомментировали в Анкаре
23 ноября 2021, 10:10
Если фантазии Киева воплотятся в реальность: Историк назвал последствия войны с Россией
23 ноября 2021, 04:55
В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.