На Украине нашли причину большого количества ДТП: Это хорошие дороги!

Мэр Харькова Терехов заявил, что большое количество ДТП в городе связано с высоким качеством дорог. "Ездят по этой дороге, дети выходят с площадки - и начинаются проблемы", - оправдался градоначальник.

На Украине мэр города Харькова Игорь Терехов объяснил большое количество ДТП тем, что в городе слишком хорошие дороги. Заявление прозвучало во время выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отвечая на претензию о том, что в городе происходит большое количество ДТП, мэр заявил, что виновато высокое качество дорожного покрытия. Он указал, что как только власти делают хорошую внутриквартальную дорогу, местные жители сразу просят их установить "лежачих полицейских".

Ездят по этой дороге, дети выходят с площадки - и начинаются проблемы,

- оправдался градоначальник.

Стоит отметить, что он занимает свой пост лишь около месяца. До этого он занимал должность секретаря Харьковского городского совета и был временным исполняющим обязанности главы города.