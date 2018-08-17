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На Украине нашли «положительный» момент в разрыве ж/д сообщения с Россией
17 августа 2018, 12:24 • 56 • Политика
Украинский министр рассказал о пользе прекращения ж/д сообщения с Россией.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией якобы поможет развить украинскую инфраструктуру. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала» Украины.
Глава Мининфраструктуры утверждает, что закрытие авиасообщения с Россией якобы положительно сказалось на развитии украинской авиации. По его словам, пассажиропоток вырос вдвое, а украинцы стали охотнее летать. Теперь министр ожидает аналогичного результата от прекращения железнодорожного и автобусного сообщения.
Ранее министр сообщил, что уже подготовил проект полного прекращения пассажирского сообщения между Россией и Украиной. Глава ведомства пообещал, что представит его кабинету министров уже в самое ближайшее время.
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