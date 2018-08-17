Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ходорковский не помог с похоронами посланного им в ЦАР режиссёра-документалиста ...
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком во Франции: Двое из девяти пострадавших...
Эстония вдвое увеличит траты на строительство границы с Россией
Что этот ковбой себе позволяет?! Санкции против Турции и Ирана (Уставший оптимис...
Главная / Политика

На Украине нашли «положительный» момент в разрыве ж/д сообщения с Россией

17 августа 2018, 12:24  •  56 • Политика
Украинский министр рассказал о пользе прекращения ж/д сообщения с Россией.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией якобы поможет развить украинскую инфраструктуру. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала» Украины.
Глава Мининфраструктуры утверждает, что закрытие авиасообщения с Россией якобы положительно сказалось на развитии украинской авиации. По его словам, пассажиропоток вырос вдвое, а украинцы стали охотнее летать. Теперь министр ожидает аналогичного результата от прекращения железнодорожного и автобусного сообщения.
«И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», - сказал Омелян в эфире «Пятого канала».
Ранее министр сообщил, что уже подготовил проект полного прекращения пассажирского сообщения между Россией и Украиной. Глава ведомства пообещал, что представит его кабинету министров уже в самое ближайшее время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 20:09
Компания из Австрии построит в Крыму экологическое жилье
17 августа 2018, 12:24
Минобороны насчитало за неделю 22 попытки НАТО провести разведку у границ России
16 августа 2018, 16:54
Порошенко не смог сформировать антикоррупционный суд до конца года

16 августа 2018, 13:39
Дипломаты ЕС подозревают в «прослушке» британские спецслужбы
16 августа 2018, 13:39
Очередной провокацией с российским судном Украина поднимает рейтинг Порошенко - Михеев
17 августа 2018, 07:09
"Известия": Путин и Эрдоган могут провести отдельные переговоры на саммите в Тегеране
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 августа 2018, 10:24
Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война
15 августа 2018, 05:09
Путин собрался лишить Лукашенко кредитования (Руслан Осташко)
10 августа 2018, 19:52
Будущее Донбасса: кто построит Новороссию?
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
10 августа 2018, 12:54
Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
13 августа 2018, 23:54
«Вы уточните, вы правда воюете?»: Ющенко призвал украинцев капитулировать перед Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.