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На Украине нашли перебежчика: "Сдавал Крым"

26 марта 2021, 18:00  •  157 • Политика
Заместителя командующего Черноморским флотом военно-морского флота ВС России украинские прокуроры подозревают в угрозе территориальной целостности Украины и подстрекательстве украинских военных к госизмене.
Офис генпрокурора Украины предъявляет обвинение по семи статьям украинского Уголовного кодекса.
По версии обвинения, замкомандующего с 20-го по 25 марта 2014 года подстрекал украинских военных и руководящий состав штаба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины к государственной измене.
Он якобы предлагал им перейти на российскую сторону, и обещал за это высокую зарплату и карьерные возможности, и, если те отказывались, угрожал им физическим насилием.
Заместитель командующего флота «допрашивал» захваченных украинских офицеров. Их удерживали на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая к государственной измене, рассказали в Офисе генпрокурора.
Имя командующего прокуроры не назвали. Издание «ГОРДОН» ссылаясь на собственные источники выяснили, что речь идет об вице-адмирале Куликова Валерии Владимировиче.
Отметим, Крым стал частью России в 2014 году по итогам всенародного референдума. Жители полуострова абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав России, восстановив, таким образом, историческую справедливость.
Добавим, крымчане заявили о желании вновь войти в состав России после переворота на Украине и угроз киевской хунты.

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