На Украине нашли ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) зафиксировало ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что, в частности, уже проверены декларации кандидатов Валентина Наливайченко, Евгения Мураева, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Александра Вилкула и Юлии Тимошенко.

По данным ведомства, в настоящий момент идёт проверка данных, предоставленных Сергеем Тарутой и Владимиром Зеленским, а также Инны Богословской.

Как заявили в НАПК, чаще всего ошибки заключаются в том, что кандидаты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера.

Ранее стало известно, что нынешний глава Украины Пётр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.