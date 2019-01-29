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На Украине нашли ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты
29 января 2019, 18:24 • 86 • Украина
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) зафиксировало ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты Украины.
Здание Центральной избирательной комиссии Украины. Архивное фото / © Рамиль Ситдиков РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Отмечается, что, в частности, уже проверены декларации кандидатов Валентина Наливайченко, Евгения Мураева, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Александра Вилкула и Юлии Тимошенко.
По данным ведомства, в настоящий момент идёт проверка данных, предоставленных Сергеем Тарутой и Владимиром Зеленским, а также Инны Богословской.
Как заявили в НАПК, чаще всего ошибки заключаются в том, что кандидаты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера.
Ранее стало известно, что нынешний глава Украины Пётр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.
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