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На Украине нашли ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты

29 января 2019, 18:24  •  86 • Украина
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) зафиксировало ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты Украины.
 
Здание Центральной избирательной комиссии Украины. Архивное фото / © Рамиль Ситдиков РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу НАПК. 

Отмечается, что, в частности, уже проверены декларации кандидатов Валентина Наливайченко, Евгения Мураева, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Александра Вилкула и Юлии Тимошенко.

По данным ведомства, в настоящий момент идёт проверка данных, предоставленных Сергеем Тарутой и Владимиром Зеленским, а также Инны Богословской. 

Как заявили в НАПК, чаще всего ошибки заключаются в том, что кандидаты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. 

Ранее стало известно, что нынешний глава Украины Пётр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

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