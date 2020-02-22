На Украине нашли опасность "большую, чем коронавирус"

Заранее прошу меня извинить, но сегодняшний выпуск укрохроники будет вертеться вокруг одного сюжета – ситуации с коронавирусом на Украине. Реакция на него украинского общества позволяет предположить, что это уже не коронавирус, а какой-то «коровавирус», настолько неаппетитные «лепешки» вся эта история оставила на имидже страны. Обо всем, что сопровождало эвакуацию граждан Украины и иностранцев, имевших неосторожность вляпаться в украинскую «помощь», сказано и написано уже достаточно.

Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

Напомним лишь, что самолет с эвакуированными гражданами страны и иностранцами долго летал над Украиной, садился на дозаправку, его не хотели принимать, выходили на молебны, чтобы не пускать к себе «биоугрозу», а потом автобусы с людьми, которых везли в карантин, не пропускали на дороге, закидали камнями и палками, в том числе и те, в которых находились дети.

Самолет из Уханя кружит над Борисполем.

Раздавались призывы поселить эвакуированных в Чернобыле, отправить к «москалям», а в госпитале Львова медицинский персонал дружно и воодушевленно заспивал гимн, узнав, что эвакуированных привезут не к ним.

45 человек уже сутки содержатся в санатории МВД в украинском городке Новые Санжары. А вокруг них бушуют страстиФото: REUTERS

Посмотрим, как по истечении нескольких дней реагируют на все это власти, как произошедшее оценивает активная часть местного гражданского общества. Извините, если будет все же много букв. Первый и незамедлительный вывод, который был сделан украинцами, пораженными совсем другим вирусом прямо в мозг, в отличие от обычного коронавируса, заключается в том, что …

Раздавались призывы поселить эвакуированных в Чернобыле, отправить к «москалям»Фото: REUTERS

СИЛЬНЕЕ ПУТИНА ВИРУСА НЕТ

Запомнившийся не только украинцам фляжкой в нагрудном кармане и мятой одеждой, а также неадекватными реакциями из-за алко…, пардон, «диабетических» приступов Петр Порошенко, занимавший должность президента Украины до избранного ныне на этот пост Владимира Зеленского, не смог оставить нацию в эту трудную минут без себя любимого. Петр Алексеевич, похоже, так и не справившись с очередным приступом, не приходя в сознание, как он и руководил Украиной в течение 5 предыдущих лет, разразился настоящим программным спичем в своих соцсетях.

- Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать, - заявил он. А чем Путин опаснее, да и, вообще, опасен?

- Владимир Путин – очень опасный враг Украины. И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит, - начал перечислять Порошенко. - Путин считает, что украинского языка не должно существовать. Что украинской нации не должно существовать, что мы с ним – один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата.

Что интересно, Путин никогда не говорил ничего такого, к чему обращается воспаленный и уже, похоже, не имеющий никакого значения даже для медицинских опытов мозг Порошенко. Путин говорил в защиту русского языка, но никогда не обмолвился ни словом о том, что «украинского не должно существовать». Путин не мог утверждать и не утверждал, что «православная церковь должна быть только Московского патриархата», поскольку в мире существует более десятка православных канонических конфессий. И так далее. Но навязчивый бред Порошенко давно уже существует отдельно от логики и здравого смысла. Что характерно, как считают медики, для Delirium tremens – состояния психического расстройства, в просторечии именуемого «белой горячкой».

Кадры из санатория, где сейчас находятся эвакуированные из Уханя.

ЗАГОВОР КРЕМЛЯ И БАНКОВОЙ!

Косвенным доказательством расстройства всей команды Порошенко стал и его пресс-секретарь Цеголко. Обычно пресс-секретари озвучивают идеи и позиции своих ведомств руководителей, представляют их интересы в общении со СМИ, но для Украины норм не существует. Цеголко увидел заговор Путина и Зеленского против Украины в дате, когда на Незалежную эвакуировали украинцев из Китая – 20 февраля, в «День памяти жертв Майдана».

- Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой (улица в Киеве, на которой находится официальная резиденция президента Украины – прим.авт.) или из Кремля спустили? – на полном серьезе вопрошает он.

Этот уже не просто белый, этот уже и совсем горячий, наверное. При том, что эвакуация обещалась именно Киевом несколько раз, постоянно переносилась и так далее, злобный Кремль овладел наивной Банковой и пошло-поехало. И нет у Путина больше дел, чем устраивать какие-то беспорядки в очередных украинских «васюках», о которых не подозревает не только большинство народа в России, но и на самой Украине мало кто знает.

Реакция украинцев на происшествие в Новых Санжарах.

Впрочем, вирус, и совсем не тот, что корона-, поразил головной мозг не только этих персонажей…

(Продолжение следует…)

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ЧАСТЬ 2

За свое поведение в Новых Санжарах украинцам стало стыдно потом, но виновата все равно Россия

А как же реагируют действующие украинские власти? Здесь, скорее всего, самой уместной будет формула «слабоумие и отвага». Впрочем, судите сами (подробности)

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