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На Украине нашли доказательства против Саакашвили: Уголовное дело на очереди?
20 августа 2019, 16:09 • 152 • Политика
Саакашвили на Украине грозит новое уголовное дело. О доказательствах против опального политика заявил Луценко.
В отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут возбудить очередное уголовное дело - на Украине. Напомним, здесь он работал губернатором Одесской области, а затем попал в опалу. О решении инициировать уголовное расследование накануне сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам генпрокурора, в распоряжении следователей появилась экспертиза, подтверждающая подлинность разговора Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко. И в этой беседе якобы есть "признаки государственной измены".
В то же время Михаил Саакашвили обвинения в свой адрес отрицает. Точно так же, как он это делает, когда вопрос касается Грузии.
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