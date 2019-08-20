На Украине нашли доказательства против Саакашвили: Уголовное дело на очереди?

В отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут возбудить очередное уголовное дело - на Украине. Напомним, здесь он работал губернатором Одесской области, а затем попал в опалу. О решении инициировать уголовное расследование накануне сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, в распоряжении следователей появилась экспертиза, подтверждающая подлинность разговора Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко. И в этой беседе якобы есть "признаки государственной измены".

В то же время Михаил Саакашвили обвинения в свой адрес отрицает. Точно так же, как он это делает, когда вопрос касается Грузии.