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На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения

12 октября 2019, 17:54  •  64 • Украина
В украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении, с ним уже работают следователи.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

Ранее в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

15 мая 2018 года американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.

При этом 5 мая 2018 года внешнеполитическое ведомство Украины заявило, что в стране не наблюдается роста числа проявлений антисемитизма.

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