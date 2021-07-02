На Украине напуганы новым мощным российским оружием





Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил в эфире телеканала «Украина 24» новые образцы российского оружия.По его словам, такие системы, как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать.«Если они сделают „Циркон”, это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», — предупредил Жданов.По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией.«Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», — подчеркнул он.При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года».Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 «Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе».