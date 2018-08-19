На Украине намерены законсервировать фортификационные стены Киево-Печерской лавры

Фрагменты фортификационных стен XII века, найденные в этом году на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в ближайшее время будут законсервированы.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины.

«Впоследствии мы будем иметь больше информации о строительных технологиях того времени. В начале сентября начнутся работы по консервации объектов», — отметил заведующий сектором археологии Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Тараненко.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время раскопок в Митрополитском саду Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника обнаружили таможенные свинцовые пломбы.