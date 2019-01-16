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На Украине намерены возобновить производство самолётов Ан-124

16 января 2019, 11:25  •  106 • Украина
Украинское предприятие «Антонов» намерено возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Для этого компания начала развивать сотрудничество с иностранными предприятиями.
 
© Михаил Воскресенский РИА Новости
 

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.

По его словам, для предприятия «Антонов» является очень острым вопрос замены комплектующих самолёта. В связи с этим Украина в настоящее время сотрудничает с несколькими международными компаниями, занимающимися производством авиатехники.

«Поэтому, конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолёт собрать. Но мы уже сейчас на завершающей стадии, я хочу сказать», — пояснил он.

Омельченко добавил, что на Украине полностью перерабатывают всю электронную составляющую Ан-124. Он надеется, что инженерная группа и конструкторы ГП «Антонов» окончательно её примут уже в 2019 году, чтобы «начать сбор первого самолёта, у которого не будет ни одного комплектующего изделия из России».

В июне 2018 года предприятие «Антонов» назвало невозможным производство Ан-124 в России.

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