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На Украине намерены создать агентство для управления госдолгом

06 сентября 2019, 23:54  •  39 • Украина
Кабинет министров Украины собирается предложить Верховной раде создать долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению госдолгом.
 
© Пресс-служба Президента Украины
 

Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Отмечается, что о возможности появления подобного органа сказала министр финансов страны Оксана Маркарова во время внеочередного заседания правительства.

Создание такого агентства предполагает законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Агентство должно стать центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

Ранее Минфин Украины сообщил, что госдолг страны за июль вырос до $82,4 млрд.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данные о росте госдолга Украины.

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