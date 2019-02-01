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На Украине намерены проверять наблюдателей с помощью «Миротворца»
01 февраля 2019, 17:54 • 76 • Украина
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители намерены проверять международных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны с помощью базы скандального сайта «Миротворец».
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Как сообщил Аваков в интервью украинскому изданию «Левый берег», МВД Украины будет «очень плотно сотрудничать» с СБУ.
«Мы берём базы данных — наши, погранслужбы, СБУ. Если не справляемся, всегда можно заглянуть в базу «Миротворца», — сказал министр.
Аваков добавил, что украинские силовики не пропустят на Украину «провокаторов под видом международных наблюдателей».
Ранее в МВД Украины пообещали защитить всех кандидатов в президенты страны.
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