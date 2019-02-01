На Украине намерены проверять наблюдателей с помощью «Миротворца»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители намерены проверять международных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны с помощью базы скандального сайта «Миротворец».

Как сообщил Аваков в интервью украинскому изданию «Левый берег», МВД Украины будет «очень плотно сотрудничать» с СБУ.

«Мы берём базы данных — наши, погранслужбы, СБУ. Если не справляемся, всегда можно заглянуть в базу «Миротворца», — сказал министр.

Аваков добавил, что украинские силовики не пропустят на Украину «провокаторов под видом международных наблюдателей».

Ранее в МВД Украины пообещали защитить всех кандидатов в президенты страны.