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На Украине намерены проверять наблюдателей с помощью «Миротворца»

01 февраля 2019, 17:54  •  76 • Украина
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители намерены проверять международных наблюдателей на предстоящих выборах президента страны с помощью базы скандального сайта «Миротворец».
 
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Как сообщил Аваков в интервью украинскому изданию «Левый берег», МВД Украины будет «очень плотно сотрудничать» с СБУ.

«Мы берём базы данных — наши, погранслужбы, СБУ. Если не справляемся, всегда можно заглянуть в базу «Миротворца», — сказал министр.

Аваков добавил, что украинские силовики не пропустят на Украину «провокаторов под видом международных наблюдателей». 

Ранее в МВД Украины пообещали защитить всех кандидатов в президенты страны.

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