На Украине наконец-то раскрыли секрет российской вакцины «Спутник V»!

Секрет российской вакцины «Спутник V» наконец-то раскрыт.Долгое время страны, которые закупали вакцину (а это, на минуточку, более 50 государств мира), даже не догадывались, что их всё это время агитировали. А депутат территориальной общины из Украины Гордей Белов всех раскусил и всех выдал. И не где-то украинской прессе заявил, а смело — на всё российское телевидение и интернет!«Давайте разберёмся, где у нас вакцина как комплексное решение проблемы коронавируса и где начинается политика, — сказал он в эфире канала «Россия-1».— Никто особо не оспаривает гениальности учёных России, которые разрабатывали эту вакцину. Вот ваш институт Гамалеи и все остальные — это великие люди… Дальше смотрим, где начинается агитация. Я думаю, уже глупо не замечать или не говорить, что даже в самом названии «Спутник», где изящно завуалирована фамилия президента Российской Федерации. Вот об этом идёт разговор! «Спу-тИ-нк V!».Азаров, наверно, только подумал: «Бимба!» — оценив столь гениальную мысль своего земляка, а Ольга Скабеева, ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1», и сказала: «Бомба, Гордей!».«Вы первый, кто это сказал! Вы первый, кто разгадал название «Спутника»!» — не без смеха в голосе добавил её коллега Евгений Попов.Гордей даже как-то пристыдил россиян за столь откровенную агитацию и сказал, что «как-то циничненько, извините, и нескромненько». Мол, Запад бы себе такое не позволил!«Вот я вам просто хочу сказать. Вакцина Pfizer и BioNTech — вакцину Pfizer не назвали „Ангел-М“ — в честь Ангелы Меркель! А Вовой назвали!» — подчеркнул он.Попов напомнил, что «у нас ещё есть вакцина „ЧуВак“» и «как с ней, где там Путин зашифрован?».«Я не знаю, что там эта… Но дело в том, что вот это видят все умные люди. Просто он (Гордей указал на кого-то из официальных лиц на экране в этот момент — прим. РВ) не может об этом говорить как официальное лицо. И вот это агитация!» — добавил он.Попов уточнил: «А потом у вас все будут говорить, что «я укололся Путиным»?«Ну где-то, как-то так, да…» — согласился с ним Гордей.«Класс!..» — восхищенно протянул Попов.Ольга Скабеева протянула канву Белова ещё дальше.— Гордей, секунду! А в космосе тоже «путины»? — спросила она.—Так вот, я об этом вам и говорю, извините!.. — ответил Белов.— Но там же спутники!.. Спутники в космосе, Гордей!.. — изумилась Скабеева.Но Белов её уже не слышал. И сетовал на то, что весь российский госаппарат управления и все депутаты «рекламируют эту вакцину»: «Спу-тИ-нк»!..Конечно же, МИД Украины оказался умнее и его глава Дмитрий Кулеба на днях успел заявить, что они будут против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинские специалисты будут убеждены в ее эффективности.