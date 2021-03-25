На Украине нагрянули с обысками в офис организации кума Путина

Владимир Путин и Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com

Власти стараются "выдавить" политика из страны

В офисе организации "Украинский выбор" главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука идут обыски. Его проводят сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Незалежной, узнал депутат Верховной рады от той же партии Ренат Кузьмин.

Поводом стали стандартные обвинения – в связях с президентом России Владимиром Путиным и со страной-агрессором. А также в сепаратизме и госизмене, добавил парламентарий

Суд дал разрешение на это по просьбе заместителя генпрокурора Незалежной. Гюндуз Мамедов лично обратился за такой санкцией, отметил политик.

Власть развязала настоящие репрессии, которыми старается не только запугать тех, кто не согласен с нею, но и "выдавить из страны Медведчука", подчеркнул Кузьмин. По его словам, это нужно Киеву.

Лидер ОПЗЖ на сегодня – "последний бастион на пути к полному захвату власти в Украине внешними... управленцами". Их сторонники борются с ним, а значит – "с независимостью и суверенитетом Украины", подытожил депутат в "Фейсбук".

Виктор Медведчук больше он известен как кум президента РФ Владимира Путина. Российский лидер является крестным отцом дочери украинского оппозиционного политика.

Ранее в СБУ допросили кума Путина по делу о госизмене. Депутата Верховной рады, лидера политдвижения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука вызвали туда вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но тот не пришел.

До этого украинские власти ввели санкции против лидера ОПЗЖ. В Киеве решили арестовать все имущество оппозиционного политика.