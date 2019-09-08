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На Украине наградили освобождённых в России моряков
08 сентября 2019, 05:09 • 101 • Украина
Командование ВМС Украины наградило орденами, а также приставило к новым званиям моряков, освобождённых в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.
© navy.mil.gov.ua Facebook
«Командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики», — сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.
В ведомстве также уточнили, что врачи проведут осмотр моряков для определения состояния их здоровья.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами.
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