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На Украине надеются согласовать новую программу с МВФ в начале ноября
21 октября 2019, 16:24 • 39 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на согласование новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) во время повторного визита миссии в Киев в начале ноября.
РИА Новости
По его словам, украинская делегация на протяжении недели находилась в США и участвовала в переговорах с представителями МВФ по новой программе, которая рассчитана на три года.
«Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова на Украину», — заявил Гончарук в видеобращении на своей странице в Facebook.
Украинский премьер ожидает, что по итогам визита МВФ будет окончательно согласована новая программа сотрудничества.
«Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы-таки достигнем прогресса и сможем чётко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу», — заверил он.
Ранее директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен объявил, что в ближайшие недели на Украину отправятся специалисты для обсуждения структурных реформ.
17 октября глава Нацбанка Украины Яков Смолий встретился в Вашингтоне с лидером МВФ Кристалиной Георгиевой.
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