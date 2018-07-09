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На Украине начались совместные с США учения «Морской бриз»

09 июля 2018, 12:09  •  46 • Украина
Украинско-американские учения «Морской бриз» стартовали в Одессе, передаёт Интерфакс-Украина.
 
РИА Новости
 

Сообщается, что манёвры пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах северо-западной части Чёрного моря.

По словам командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко, всего в учениях примут участие представители 19 стран, общая численность личного состава превышает 2 тыс. человек.

Как отмечает агентство, управление всеми компонентами учений будет осуществляться с борта флагманского корабля 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни», который впервые принимает участие в «Морском бризе».

7 июля сообщалось, что «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» вошли в Чёрное море.

В июне эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал украинские учения в Азовском море.

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