На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

На Украине началась транспортировка американской нефти по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», об этом сообщили в «Укртранснафте».

«После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.

6 июля стало известно, что на Украину доставлена первая в истории партия нефти из США, танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, прибыл в Одесский порт.