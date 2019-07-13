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На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ
13 июля 2019, 21:09 • 37 • Украина
На Украине началась транспортировка американской нефти по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», об этом сообщили в «Укртранснафте».
© сайт компании "Укртранснафта"
«После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.
6 июля стало известно, что на Украину доставлена первая в истории партия нефти из США, танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, прибыл в Одесский порт.
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