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На Украине начали расследование "захвата" Порошенко государственной власти
31 мая 2019, 17:54 • 62 • Украина
КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование в связи с заявлением юриста Андрея Портнова, в котором тот обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в попытке узурпации власти.
"Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия", - написал Портнов в пятницу в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал документ, в котором сказано, что Госбюро внесло его обращение в единый реестр досудебных расследований. "Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор", - заявил юрист.
20 мая бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов сообщил, что направил в ГБР заявления о преступлениях Порошенко. В частности, юрист обвинил экс-президента в причастности к госизмене, в попытке захвата государственной власти и в превышении власти и служебных полномочий.
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