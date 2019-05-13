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На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко
13 мая 2019, 12:39 • 37 • Украина
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению президента Петра Порошенко на судей по делу «ПриватБанка». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Reuters
Как отмечается, ГПУ были внесены сведения в единый реестр и начато расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами во время заседания СНБО 18 апреля.
Дело возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность судебных органов».
Ранее киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка».
Позднее сообщалось, что судьи, принимавшие решение по данному делу, подали иск против Порошенко.
Глава государства обсудил ситуацию вокруг банка с руководителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
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