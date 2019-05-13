Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
«Лидер по количеству новых кораблей»: как возросли возможности Черноморского фло...
Прокуратура Украины открыла дело по факту давления Порошенко на судей по делу Пр...
Главная / Украина

На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко

13 мая 2019, 12:39  •  37 • Украина
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению президента Петра Порошенко на судей по делу «ПриватБанка». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
 
Reuters
 

Как отмечается, ГПУ были внесены сведения в единый реестр и начато расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами во время заседания СНБО 18 апреля.

Дело возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность судебных органов».

Ранее киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка». 

Позднее сообщалось, что судьи, принимавшие решение по данному делу, подали иск против Порошенко.

Глава государства обсудил ситуацию вокруг банка с руководителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
12 мая 2019, 15:24
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады
13 мая 2019, 12:39
На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко
12 мая 2019, 20:24
Абордаж «условного противника»: Украина провела учения по захвату кораблей в открытом море
12 мая 2019, 13:54
Эксперт оценил слова советника Зеленского о курсе страны в отношении России
12 мая 2019, 17:09
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
12 мая 2019, 13:54
Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта в Одессе
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 мая 2019, 09:24
Эксперт оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки
13 мая 2019, 09:39
Воевать с Россией в ВСУ некому: "По любым критериям считаются небоеспособными&qu...
13 мая 2019, 06:24
Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме ...
13 мая 2019, 06:24
Партия Юлии Тимошенко потребовала провести инаугурацию Зеленского 19 мая
13 мая 2019, 03:09
"Никакие видеоролики не помогут: Зеленскому не позволят отправить Раду в отставк...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
07 мая 2019, 04:09
Гранатомет не помог: Боец НАТО поплатился за глумление над памятником советским воинам в Эстонии
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
10 мая 2019, 00:09
«Гигант, который очень рано и трагически ушёл»: в Москве скончался журналист Сергей Доренко
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
12 мая 2019, 07:39
Зеленский готовится к войне на Донбассе
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.