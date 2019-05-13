На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению президента Петра Порошенко на судей по делу «ПриватБанка». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Как отмечается, ГПУ были внесены сведения в единый реестр и начато расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами во время заседания СНБО 18 апреля.

Дело возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность судебных органов».

Ранее киевский суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

Позднее сообщалось, что судьи, принимавшие решение по данному делу, подали иск против Порошенко.

Глава государства обсудил ситуацию вокруг банка с руководителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.