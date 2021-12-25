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На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане

25 декабря 2021, 00:35  •  23 • Политика
США цинично "кинули" Киев с вопросом транзита газа, заявил директор телеканала "Наш" Грановский. "Используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов", - добавил он.
В Киеве пожаловались на циничное предательство США с транзитом газа через Украину. С заявлением по этому поводу выступил директор телеканала "Наш" Владимир Грановский.
Речь идёт о договоре США и Германии по русскому газопроводу "Северный поток - 2". Вашингтон и Берлин пообещали "принять меры" против Москвы в случае, если газовая труба "будет использована как оружие".
По мнению директора украинского телеканала, всё это было частью плана США по захвату газового рынка Европы. Он считает, что атаки на "Северный поток - 2" и раздувание темы "вторжения России на Украину" организованы для того, чтобы американцы могли продавать свой газ в ЕС по сверхвысоким ценам.
Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определённом смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов,
- сказал Владимир Грановский.
Напомним, что цены на газ в Европе бьют рекорды чуть ли не каждый день. Стоимость голубого топлива поднялась настолько, что три танкера США со сжиженным природным газом развернулись на полпути в Азию, чтобы продать энергоноситель в ЕС.

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