На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса

На Украину начали массово завозить и применять российскую двухкомпонентную векторную вакцину против COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил в ходе ток-шоу «Хард с Влащенко» телекомпании «Україна 24» известный украинский врач-кардиохирург, профессор, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.Тодуров был первым, кто провел операцию по пересадке сердца на Украине. В процессе передачи, в которой обсуждался второй этап медреформы на Украине, были затронуты вопросы не только будущего украинской медицины, но и проблемы, возникшие при пандемии COVID-19 в настоящее время.Профессор рассказал, что вакцинация от сезонного гриппа в стране проводится при помощи медпрепаратов, которые поступают из западных стран. Он обратил внимание, что украинских вакцин нет вообще.Насколько эти вакцины сертифицированы и легальны, я не знаю. Вакцины от гриппа мы получаем ежегодно новые. Подбирается штамм гриппа и соответственно, каждый раз нужна новая вакцина. От гриппа я еще не прививался и пока не видел эти вакцины в широком применении– уточнил врач.С его слов, российская вакцина «Спутник V» от COVID-19 точно завозится на Украину. Но это делается нелегально. При этом ею активно пользуются, ведь другой в мире еще нет. Врач дал высокую оценку российским эпидемиологам, бактериологам и вирусологам. У него нет сомнений в их профессионализме и эффективности медпрепарата.– подчеркнул врач.Тодуров отметил, что с интересом читает в интернете отзывы коллег о вакцине «Спутник V». Он напомнил, что советская школа борьбы с различными эпидемиями была лучшей в мире. СССР успешно противостоял инфекциям и создал даже вакцину от Эболы.При этом слова Тодурова уже раскритиковали в МОЗ Украины, сообщив, что Киев вообще не ведет переговоров с Москвой о поставках вакцин из России.