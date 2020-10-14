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На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса

14 октября 2020, 07:30  •  311 • Украина

На Украину начали массово завозить и применять российскую двухкомпонентную векторную вакцину против COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил в ходе ток-шоу «Хард с Влащенко» телекомпании «Україна 24» известный украинский врач-кардиохирург, профессор, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.

Тодуров был первым, кто провел операцию по пересадке сердца на Украине. В процессе передачи, в которой обсуждался второй этап медреформы на Украине, были затронуты вопросы не только будущего украинской медицины, но и проблемы, возникшие при пандемии COVID-19 в настоящее время.

Профессор рассказал, что вакцинация от сезонного гриппа в стране проводится при помощи медпрепаратов, которые поступают из западных стран. Он обратил внимание, что украинских вакцин нет вообще.

Насколько эти вакцины сертифицированы и легальны, я не знаю. Вакцины от гриппа мы получаем ежегодно новые. Подбирается штамм гриппа и соответственно, каждый раз нужна новая вакцина. От гриппа я еще не прививался и пока не видел эти вакцины в широком применении
– уточнил врач.

С его слов, российская вакцина «Спутник V» от COVID-19 точно завозится на Украину. Но это делается нелегально. При этом ею активно пользуются, ведь другой в мире еще нет. Врач дал высокую оценку российским эпидемиологам, бактериологам и вирусологам. У него нет сомнений в их профессионализме и эффективности медпрепарата.

Российскую вакцину от коронавируса сегодня массово завозят и целые семьи вакцинируются– подчеркнул врач.

Тодуров отметил, что с интересом читает в интернете отзывы коллег о вакцине «Спутник V». Он напомнил, что советская школа борьбы с различными эпидемиями была лучшей в мире. СССР успешно противостоял инфекциям и создал даже вакцину от Эболы.

При этом слова Тодурова уже раскритиковали в МОЗ Украины, сообщив, что Киев вообще не ведет переговоров с Москвой о поставках вакцин из России.

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