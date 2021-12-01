На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов МВФ

Эксперт Загородний призвал Киев отказаться от "подачек" МВФ из-за "драконовских условий". "Просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались", - заявил украинский специалист.

Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности. Об этом заявил украинский эксперт Тарас Загородний в статье для украинского издания "Главред".

По его словам, очередные кредиты от МВФ выгодны только самому фонду, а также украинским властям, которые занимаются разворовыванием денег из Бюджета. Эксперт утверждает, что Украина вполне способна сама справиться со всеми экономическими трудностями.

Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном,

- указал украинский эксперт.

Он добавил, что из-за воровства бюджета постоянно возникает необходимость в дополнительном финансировании. Это ведёт к новым кредитам и порочный цикл снова повторяется.

Эксперт отметил, что всё это играет на руку МВФ. Потому что этой организации нужна полностью подконтрольная, а не растущая экономика Украины. А потому украинцам искусственно навязывают мысль о необходимости новых займов.

Это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались,

- подчеркнул Тарас Загородний.