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На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов МВФ
01 декабря 2021, 00:45 • 120 • Политика
Эксперт Загородний призвал Киев отказаться от "подачек" МВФ из-за "драконовских условий". "Просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались", - заявил украинский специалист.
Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности. Об этом заявил украинский эксперт Тарас Загородний в статье для украинского издания "Главред".
По его словам, очередные кредиты от МВФ выгодны только самому фонду, а также украинским властям, которые занимаются разворовыванием денег из Бюджета. Эксперт утверждает, что Украина вполне способна сама справиться со всеми экономическими трудностями.
- указал украинский эксперт.
Он добавил, что из-за воровства бюджета постоянно возникает необходимость в дополнительном финансировании. Это ведёт к новым кредитам и порочный цикл снова повторяется.
Эксперт отметил, что всё это играет на руку МВФ. Потому что этой организации нужна полностью подконтрольная, а не растущая экономика Украины. А потому украинцам искусственно навязывают мысль о необходимости новых займов.
- подчеркнул Тарас Загородний.
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