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На Украине началась пробная перепись населения

01 декабря 2019, 16:39  •  70 • Украина
На Украине стартовала пробная перепись населения — подготовительный этап к проведению всеукраинской переписи в 2020 году. Об этом сообщает украинская Государственная служба статистики.
 
© Global Look Press
 

В видеозаписи, размещённой службой на своей странице в Facebook, указано, что пробное анкетирование пройдёт в части Оболонского района Киева и Песковской объединённой территориальной общины Бородянского района Киевской области.

Уточняется, что для участия в переписи онлайн в период с 1 по 10 декабря необходимо иметь подтверждённую электронную подпись.

В сентябре министр украинского правительства Дмитрий Дубилет сообщил, что, по данным Госслужбы статистики, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 млрд гривен (около $207 млн).

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила низкую вероятность проведения полномасштабной переписи населения в стране к концу 2020 года, заявив, что сложности связаны с разработкой программного обеспечения под данную задачу, а также с набором переписчиков.

Как она сообщала, пробная перепись населения будет проведена институтом в Бородянском и Оболонском районах Киева.

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