На Украине началась пограничная операция «Граница-2018»

Погранслужба Украины начала спецоперацию «Граница-2018» с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде на границе.

Об этом сказано на сайте украинского ведомства.

«10 апреля по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция «Граница-2018», — говорится в сообщении.

Операция продлится до 30 ноября и направлена на снижение уровня «противоправной деятельности на границе».

Отмечается, что в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВС и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций — агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM), Интерпола, Европола.