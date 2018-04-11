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На Украине началась пограничная операция «Граница-2018»
11 апреля 2018, 12:39 • 59 • Украина
Погранслужба Украины начала спецоперацию «Граница-2018» с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде на границе.
© dpsu.gov.ua
Об этом сказано на сайте украинского ведомства.
«10 апреля по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция «Граница-2018», — говорится в сообщении.
Операция продлится до 30 ноября и направлена на снижение уровня «противоправной деятельности на границе».
Отмечается, что в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВС и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций — агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM), Интерпола, Европола.
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