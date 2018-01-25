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На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
25 января 2018, 16:24 • 766 • Политика
В ходе перестрелки между ВСУ и "Правым сектором" случайный гражданский погиб при взрыве мины
По сообщению местных жителей деревни Карбонит Попаснянского района ЛНР, 18 января ночью военными 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ и радикалами из "Правого сектора" разгорелся бой, причем даже с применением 82-мм минометов.
В результате случайного попадания мины в местную насосную станцию был убит мирный житель - мужчина 56 лет.
Это очередной пример неспособности украинского руководства контролировать вооруженные формирования радикальных националистов.
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