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На Украине начала действовать пошлина на российский уголь в размере 65%

01 мая 2020, 10:10  •  74 • Украина
Киев, 1 мая. С сегодняшнего дня на территории Украины начала действовать пошлина в размере 65% на некоторые марки угля из РФ. Денежный сбор распространяется на все типы угля, кроме антрацитового, битуминозного, коксующегося и другого угля, который используется в металлургической, коксохимической промышленности, а также в производстве электрической и тепловой энергии.
Решение о введении пошлины правительство Украины приняло в марте этого года. Ранее предполагалось, что она начнет действовать с 15 апреля. Однако позже было решено отсрочить начало действия пошлины до 1 мая. Стоит отметить, что в прошлом году доля в поставках каменного угля и антрацита из России составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на 2,8 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению правительства Украины, документами для использования угля, являются внешнеэкономические договоры или договоры поставки на территории Украины.
Напомним, ранее украинские власти также заявляли о введении пошлины на импорт электрической энергии, однако принятое постановление не предусматривает данных мер.
Автор: Сергей Андреев

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