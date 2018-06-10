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На Украине на рынке нашли взрывное устройство
10 июня 2018, 15:39 • 82 • Украина
В Херсонской области Украины на рынке в Новой Каховке полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщается в Facebook ГУ Нацполиции по области.
© DOMENIC AQUILINA globallookpress.com
В воскресенье около 07:00 в полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что возле магазина на рынке, где она работает, находится подозрительный предмет.
«Следственно-оперативная группа установила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство. Полицейские окружили место событий и отвели граждан на безопасное расстояние», — заявили в управлении.
Специалисты взрыво-технического отдела полиции обезвредили основную часть устройства, а остатки предмета направили в экспертно-криминалистический центр для экспертизы.
«Предварительная правовая квалификация происшествия — ч. 4 ст. 296 Криминального кодекса Украины («Хулиганство»)», — добавили в управлении.
Полицейские устанавливают личность подозреваемого.
Ранее СМИ писали, что неизвестный взорвал гранату в ночном клубе в украинском городе Сумы.
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