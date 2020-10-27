На Украине на местных выборах избиратель проголосовал за Путина

Киев, 27 октября. Избиратель в ходе местных выборов на Украине дописал в бюллетень партию «Единая Россия» и фамилию президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал в Facebook кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Игорь Полуян.

«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия», — написал Полуян.

На своей странице он также разместил бюллетень, в которой избиратель дорисовал квадратики с «Единой Россией» и Путиным. Такой бюллетень считается испорченным.

В Сети оценили действия украинца, который высказал поддержку российскому лидеру.

«Красавчик»; «Ты не поверишь, но я также проголосовал за настоящего президента и депутатов, а не за рагульских клоунов».

На Украине прошли местные выборы в воскресенье. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.

Местные органы власти изберут на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.