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На Украине на местных выборах избиратель проголосовал за Путина
27 октября 2020, 13:40 • 119 • Украина
Киев, 27 октября. Избиратель в ходе местных выборов на Украине дописал в бюллетень партию «Единая Россия» и фамилию президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал в Facebook кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Игорь Полуян.
На своей странице он также разместил бюллетень, в которой избиратель дорисовал квадратики с «Единой Россией» и Путиным. Такой бюллетень считается испорченным.
В Сети оценили действия украинца, который высказал поддержку российскому лидеру.
На Украине прошли местные выборы в воскресенье. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.
Местные органы власти изберут на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.
Автор: Дмитрий Пятов
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