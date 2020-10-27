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На Украине на местных выборах избиратель проголосовал за Путина

27 октября 2020, 13:40  •  119 • Украина
Киев, 27 октября. Избиратель в ходе местных выборов на Украине дописал в бюллетень партию «Единая Россия» и фамилию президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал в Facebook кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Игорь Полуян.
«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия», — написал Полуян.
На своей странице он также разместил бюллетень, в которой избиратель дорисовал квадратики с «Единой Россией» и Путиным. Такой бюллетень считается испорченным.
В Сети оценили действия украинца, который высказал поддержку российскому лидеру.
«Красавчик»;
«Ты не поверишь, но я также проголосовал за настоящего президента и депутатов, а не за рагульских клоунов».
На Украине прошли местные выборы в воскресенье. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.
Местные органы власти изберут на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.
Автор: Дмитрий Пятов

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