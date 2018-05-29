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На Украине на четверть увеличилось потребление угля

29 мая 2018, 20:54  •  75 • Украина
Государственная служба статистики Украины сообщила, что в апреле в стране на 25,2% увеличилось потребление каменного угля, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года.
 
© Алексей Куденко / РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

При этом уточняется, что в апреле потребление угля снизилось на 12,6% по сравнению с мартом 2018 года.

Потребление угля в апреле достигло показателя в 3,533 млн тонн. 

Ранее стало известно, что Россия стала крупнейшим поставщиком угля для Украины в январе — апреле 2018 года.

12 апреля сообщалось, что в 2017 году 78,6% импортированного на Украину антрацита было поставлено Россией.

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