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На Украине на четверть увеличилось потребление угля
29 мая 2018, 20:54 • 75 • Украина
Государственная служба статистики Украины сообщила, что в апреле в стране на 25,2% увеличилось потребление каменного угля, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года.
© Алексей Куденко / РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
При этом уточняется, что в апреле потребление угля снизилось на 12,6% по сравнению с мартом 2018 года.
Потребление угля в апреле достигло показателя в 3,533 млн тонн.
Ранее стало известно, что Россия стала крупнейшим поставщиком угля для Украины в январе — апреле 2018 года.
12 апреля сообщалось, что в 2017 году 78,6% импортированного на Украину антрацита было поставлено Россией.
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