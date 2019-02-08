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На Украине мужчина обстрелял офис радиостанции
08 февраля 2019, 18:54 • 56 • Украина
В украинском городе Калуш Ивано-Франковской области мужчина обстрелял офис радиостанции «Калуш FM», предположительно, из пневматического оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте радиостанции.
РИА Новости
«Мужчина, скорее всего, стрелял из пневматического оружия, начал стрельбу в 11:40 (12:40 мск. — RT). Стрелял прицельно в окно студии, где именно в это время записывала программу ведущая Зина Сваровски», — указывается в сообщении.
По информации сотрудников радиостанции, выстрелы продолжались более 15 минут.
Уточняется, что полицейские задержали устроившего стрельбу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В декабре 2018 года Национальный союз журналистов Украины потребовал провести в Верховной раде слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ в стране.
На Украине средства массовой информации и журналисты часто подвергаются давлению со стороны как властей страны, так и различных организаций. Данные факты подтверждают не только международные организации, например ООН, но и Союз журналистов Украины и депутаты Верховной рады.
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