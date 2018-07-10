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На Украине может появиться вертолётная полиция
10 июля 2018, 14:09 • 82 • Украина
На Украине идёт подготовка к созданию вертолётной полиции, передаёт телеканал «112 Украина».
© Dmytro Smolyenko globallookpress.com
Отмечается, что на данный проект планируется потратить 15 млрд грн.
«Сейчас в МВД формируется специальное подразделение, которое будет руководить этой вертолётной службой. Кстати, эта служба, точнее полученные вертолёты, будут использоваться и для нужд полиции, пограничников и спасателей. Для каждого вида операции будет определённый вид вертолёта», — рассказал украинскому изданию «Сегодня» советник главы МВД Иван Варченко.
По его словам, вертолёты также будут использоваться для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.
В сообщении говорится, что первые вертолёты французской компании Airbus планируется получить до конца 2018 года.
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