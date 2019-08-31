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На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

31 августа 2019, 11:54  •  92 • Украина
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
 
@ Андрей Богдан Facebook
 

Об этом информирует пресс-служба бюро.

«Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали $570 тыс. от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн «Укроборонпром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники представлялись доверенными лицами президента Украины.

Были задержаны четверо подозреваемых во время получения ими части средств в размере $250 тыс. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле Зеленский в ходе предвыборной кампании на Украине рассказал об использующих его имя аферистах.

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