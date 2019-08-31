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На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
31 августа 2019, 11:54 • 92 • Украина
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
@ Андрей Богдан Facebook
Об этом информирует пресс-служба бюро.
«Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали $570 тыс. от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн «Укроборонпром», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мошенники представлялись доверенными лицами президента Украины.
Были задержаны четверо подозреваемых во время получения ими части средств в размере $250 тыс. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле Зеленский в ходе предвыборной кампании на Украине рассказал об использующих его имя аферистах.
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