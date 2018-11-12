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На Украине могут прекратить газоснабжение в одном из городов из-за долгов
12 ноября 2018, 17:24 • 223 • Украина
Власти Шепетовки в Хмельницкой области Украины заявили, что газоснабжение города может быть прекращено с 13 ноября в связи с задолженностью. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Шепетовки.
РИА Новости
По данным местных властей, ситуация в городе чрезвычайно сложная. При этом ситуация «во вторник—среду может осложниться ещё больше», отметил мэр города Михаил Полодюк.
«Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от «Шепетовкагаз» о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу», — приводит слова мэра пресс-служба.
Он добавил, что местные власти «исчерпали набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом». В связи с этим Полодюк пригласил местных жителей на «общегородское вече».
Ранее стало известно, что в городе Смела Черкасской области с 12 ноября будет введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.
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