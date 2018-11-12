На Украине могут прекратить газоснабжение в одном из городов из-за долгов

Власти Шепетовки в Хмельницкой области Украины заявили, что газоснабжение города может быть прекращено с 13 ноября в связи с задолженностью. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Шепетовки.

По данным местных властей, ситуация в городе чрезвычайно сложная. При этом ситуация «во вторник—среду может осложниться ещё больше», отметил мэр города Михаил Полодюк.

«Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от «Шепетовкагаз» о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу», — приводит слова мэра пресс-служба.

Он добавил, что местные власти «исчерпали набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом». В связи с этим Полодюк пригласил местных жителей на «общегородское вече».

Ранее стало известно, что в городе Смела Черкасской области с 12 ноября будет введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.