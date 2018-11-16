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На Украине могут обесточить крупный химический завод

16 ноября 2018, 15:39  •  181 • Украина
Украинское предприятие «Луганское энергетическое объединение» может отключить от энергоснабжения крупный химический завод — «Северодонецкое объединение «Азот». Об этом информирует пресс-служба «Азота».
 
РИА Новости
 

«Азот» будет обесточен 28 ноября, если предприятие не рассчитается за электричество», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября долг предприятия за электроэнергию составлял около $4,2 млн.

Также в пресс-службе заявили, что полностью обесточить предприятие нельзя, в связи с чем будет отключена от энергоснабжения только та часть завода, которую разрешает законодательство.

В октябре в Верховной раде Украины заявили, что высокая стоимость электричества негативно влияет на промышленность страны.

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