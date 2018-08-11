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На Украине могут арестовать российское судно
11 августа 2018, 04:54 • 82 • Украина
ТАСС, 11 августа. Российское судно "Механик Погодин" может быть арестовано в торговом порту Херсона. Соответствующее сообщение постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин опубликовал 10 августа на своей странице в Facebook.
"Сотрудниками Службы безопасности Украины было выявлено и задокументировано судно "Механик Погодин" IMO 9598397 под флагом РФ, принадлежащее российской компании, которая включена в санкционный список СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] Украины. Уверен, что выйдет оно из этого порта очень нескоро. На этот раз дело никому развалить не удастся", - написал он.
В 2014 году представительство президента Украины в Крыму было переведено в Херсон. 18 августа 2017 года Бабин сменил на посту постпреда Наталью Попович.
25 марта украинская пограничная служба задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.
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