На Украине мечтают о терактах против России: "Это сложнее, чем хотелось бы" – советник Зеленского

Киев пригрозил устраивать теракты в России в случае войны. Сейчас этому мешают три причины. "Это сложнее, чем хотелось бы", - назвал одну из них советник главы офиса президента Украины.

Украина будет устраивать теракты в России в случае полномасштабного военного конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он посетовал, что в нынешних условиях Киеву не выгодно этим заниматься.

Арестович назвал три причины, мешающие Украине начать террористические атак против России. Во-первых, это сложнее, чем хотелось бы Киеву. Во-вторых, власти Украины не хотят "прославиться на весь мир" террористическими и диверсионными методами ведения войны. И в-третьих, возможности Киева устраивать такие атаки в принципе – под большим вопросом, отметил советник главы офиса президента Украины.

Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война,

- сказал Арестович в эфире интернет-канала Politeka.

Он добавил, что сейчас установился слишком хрупкий баланс. И устаивать эскалацию сейчас точно не в интересах Киева, подчеркнул советник главы офиса президента Украины.