Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

На Украине мечтают о терактах против России: "Это сложнее, чем хотелось бы" – советник Зеленского

22 октября 2021, 16:45  •  164 • Политика
Киев пригрозил устраивать теракты в России в случае войны. Сейчас этому мешают три причины. "Это сложнее, чем хотелось бы", - назвал одну из них советник главы офиса президента Украины.
Украина будет устраивать теракты в России в случае полномасштабного военного конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он посетовал, что в нынешних условиях Киеву не выгодно этим заниматься.
Арестович назвал три причины, мешающие Украине начать террористические атак против России. Во-первых, это сложнее, чем хотелось бы Киеву. Во-вторых, власти Украины не хотят "прославиться на весь мир" террористическими и диверсионными методами ведения войны. И в-третьих, возможности Киева устраивать такие атаки в принципе – под большим вопросом, отметил советник главы офиса президента Украины.
Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война,
- сказал Арестович в эфире интернет-канала Politeka.
Он добавил, что сейчас установился слишком хрупкий баланс. И устаивать эскалацию сейчас точно не в интересах Киева, подчеркнул советник главы офиса президента Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





164
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
22 октября 2021, 08:35
В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
20 октября 2021, 18:40
"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.