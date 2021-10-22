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На Украине мечтают о терактах против России: "Это сложнее, чем хотелось бы" – советник Зеленского
22 октября 2021, 16:45 • 164 • Политика
Киев пригрозил устраивать теракты в России в случае войны. Сейчас этому мешают три причины. "Это сложнее, чем хотелось бы", - назвал одну из них советник главы офиса президента Украины.
Украина будет устраивать теракты в России в случае полномасштабного военного конфликта, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он посетовал, что в нынешних условиях Киеву не выгодно этим заниматься.
Арестович назвал три причины, мешающие Украине начать террористические атак против России. Во-первых, это сложнее, чем хотелось бы Киеву. Во-вторых, власти Украины не хотят "прославиться на весь мир" террористическими и диверсионными методами ведения войны. И в-третьих, возможности Киева устраивать такие атаки в принципе – под большим вопросом, отметил советник главы офиса президента Украины.
- сказал Арестович в эфире интернет-канала Politeka.
Он добавил, что сейчас установился слишком хрупкий баланс. И устаивать эскалацию сейчас точно не в интересах Киева, подчеркнул советник главы офиса президента Украины.
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