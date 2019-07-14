На Украине машина врезалась в группу детей-велосипедистов

На Украине на трассе Николаев — Снигирёвка автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Об этом сообщает издание Novosti-N.

Отмечается, что группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды.

Спортсмены ехали по трассе в направлении Николаева. Водитель легкового автомобиля начал их обгонять, не заметив двигавшийся навстречу КамАЗ.

Увидев грузовик, водитель ВАЗа резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался в велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших — девочки в возрасте от 14 до 17 лет.