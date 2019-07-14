Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Готова вся юридическая база»: на Украине не исключили массовых задержаний сподв...
На Украине отметили снижение за пять лет числа получивших гражданство страны
"Хотел в его команду министром обороны": Дарт Вейдер спугнул Зеленског...
"Желтые жилеты" снова атаковали Париж в День взятия Бастилии – трое ли...
Главная / Украина

На Украине машина врезалась в группу детей-велосипедистов

14 июля 2019, 16:39  •  115 • Украина
На Украине на трассе Николаев — Снигирёвка автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает издание Novosti-N.

Отмечается, что группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды.

Спортсмены ехали по трассе в направлении Николаева. Водитель легкового автомобиля начал их обгонять, не заметив двигавшийся навстречу КамАЗ.

Увидев грузовик, водитель ВАЗа резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался в велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших — девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 16:39
В Киеве запустят экскурсию по мотивам сериала «Чернобыль»
14 июля 2019, 13:24
На Украине отметили снижение за пять лет числа получивших гражданство страны
13 июля 2019, 21:24
Фраттини надеется на переговорный процесс по Приднестровью в октябре
13 июля 2019, 17:54
Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций на суде
14 июля 2019, 13:24
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
13 июля 2019, 21:24
Скандал: в Кишинёве возмущены критикой, в Тирасполе считают её справедливой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
10 июля 2019, 18:24
«Идёт борьба за каждый сантиметр правой руки»: в клинике Рошаля рассказали о состоянии семилетней девочки из Ингушетии
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.