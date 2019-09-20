На Украине люди вышли на акцию протеста против земельной реформы

Около тысячи украинских аграриев в Одесской области вышли на акцию протеста против земельной реформы.

Об этом говорится в сюжете телеканала «112 Украина».

Отмечается, что люди встали с плакатами вдоль трассы Киев — Одесса, а также припарковали там сельскохозяйственную технику.

По словам главы Любашевского районного совета Сергея Паровика, в акции приняли участие демонстранты из ряда районов страны. Как он отметил, протестующие обеспокоены тем, что землю, возможно, будут продавать иностранцам.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

В июле депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о желании иностранцев получить земли Украины.