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На Украине люди вышли на акцию протеста против земельной реформы
20 сентября 2019, 12:54 • 213 • Украина
Около тысячи украинских аграриев в Одесской области вышли на акцию протеста против земельной реформы.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом говорится в сюжете телеканала «112 Украина».
Отмечается, что люди встали с плакатами вдоль трассы Киев — Одесса, а также припарковали там сельскохозяйственную технику.
По словам главы Любашевского районного совета Сергея Паровика, в акции приняли участие демонстранты из ряда районов страны. Как он отметил, протестующие обеспокоены тем, что землю, возможно, будут продавать иностранцам.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
В июле депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о желании иностранцев получить земли Украины.
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