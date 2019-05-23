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«На Украине любят шоу»: петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число подписей

23 мая 2019, 16:39  •  40 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке, которая за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей. Автор документа полагает, что 73% граждан, проголосовавших за Зеленского во втором туре выборов, приняли такое решение в знак протеста. Как отмечают эксперты, эта ситуация демонстрирует, что на Украине любят устраивать шоу. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем новому главе государства придётся нелегко: против него выступит вся политическая элита.
 
© Valentyn Ogirenko/Reuters
 

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию о своей отставке. Ранее два соответствующих обращения были опубликованы на официальном сайте главы государства.

Первая петиция призывает к безальтернативной отставке президента. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.  

В описании отмечается, что вступивший в должность глава Украины якобы не располагает поддержкой 73% избирателей — именно такой результат у Зеленского по итогам второго тура выборов. По мнению авторов петиции, за него проголосовали граждане с протестными настроениями.

«Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», — говорится в пояснении.

Авторы обращения написали, что Зеленский якобы воспользовался отсутствием содержательных обещаний со своей стороны и «начал приписывать народной воле собственные прихоти».

«Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе», — считают создатели петиции.

В конце обращения якобы от имени украинского народа говорится, что Зеленский должен немедленно уйти в отставку с должности президента Украины.

Автор второй петиции призывают Зеленского освободить должность главы государства в том случае, если в шестимесячный срок он не выполнит свои предвыборные обещания. Под ней свои подписи оставили 4,5 тыс. человек.

Среди требований к президенту — снятие неприкосновенности с депутатов, судей, министров и президента, пересмотр цен на коммунальные услуги, а также «суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство» и «достойные зарплата пенсия и соцвыплаты».

На Украине также опубликовали результаты исследования, которое выявило уровень доверия к новому президенту.

Согласно опросу, проведённому Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, центром «Социальный мониторинг» и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доверяют почти 58% украинцев.

Отмечается, что 35,1% из опрошенных скорее доверяют Зеленскому, 23% — полностью доверяют. В свою очередь, бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 15% респондентов.

«Будет трудно, но он сам хотел стать президентом»

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,22% голосов. Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% избирателей. Эти результаты были официально опубликованы 30 апреля. Новый глава государства вступил в должность 20 мая.

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT предположил, что петиции против Зеленского способны набрать гораздо больше требуемых 25 тысяч голосов.

«Но петиция — это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять. Её могут принять к сведению. А вот примет ли её к сведению Владимир Зеленский? Думаю, нет. С точки зрения пиара, да, это забавно. Это ещё раз показывает, что на Украине любят шоу, а вот реальной экономикой заниматься не любят», — считает эксперт.

Охрименко предположил, что Зеленскому во время президентства придётся бороться не только с прежней политической элитой Украины, но и с теми, кого он не пригласил в свою команду.

«Против него играют все, кого он не пригласил в свою команду. Зеленскому будет трудно, но он же сам захотел стать президентом. Теперь он имеет все возможности приступить к практике», — отметил эксперт.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предположил, что новый президент Украины постарается выйти из неловкого положения при помощи юмора.

«Теперь он выйдет и скажет, что «враги народа нас обижают». Или скажет, что рассмотрел петицию, теперь хочу спросить у народа, кого посадить в тюрьму за эту петицию», — отмечает эксперт.

Политолог и экономист Александр Дудчак также обратил внимание на приведённый в одной из петиций довод, что украинцы в большей степени голосовали против Порошенко, а не за Зеленского.

«У Зеленского просто не было возможности себя проявить в реальных делах. Были сделаны определённые заявления, и, естественно, они могли понравится не всем, кто голосовал против Порошенко», — считает эксперт.

Он также отметил, что ключевые посты в государстве пока не заняты людьми Зеленского, а предыдущим чиновникам граждане Украины выразили недоверие.

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