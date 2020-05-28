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На Украине ликвидируют 9 тюрем. Вместо камер — курсы макраме и работа в пиццерии

28 мая 2020, 22:55  •  75 • Украина

Минюст заявил о запуске проекта по сокращению тюрем. В ближайшее время будет объявлен перечень из девяти тюрем, где начнётся процесс замораживания. По сути, речь идёт о ликвидации пенитенциарной системы на Украине: этот процесс лоббируют как внешние, так и внутренние игроки, в частности, министр Аваков. Он заинтересован в безопасности своих ручных националистов и радикалов. Да и полицейских-беспредельщиков тоже.

Сначала глава Минюста пытался сделать зоны и тюрьмы платными, рассчитывая на большое количество обеспеченных сидельцев — всё-таки Зеленский обещал топ-посадки. Когда все поняли, что посадок не будет, начали обратный процесс — уничтожение мест содержания потенциальных преступников.

«Ну, а что? Если у нас психбольные и носители палочки Коха спокойно разгуливают по улицам, то чем бандиты хуже?», — интересуется эксперт Олег Шкиль. Сам же министр-соросёнок объяснил свои действия тем, что на Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100% в отличие от следственных изоляторов.

«Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осуждённых в другие места содержания)», — рассказал чиновник. Он добавил, что министерство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30—40%.

Причин, по которым тюрьмы не загружены, а СИЗО набиты битком людьми, ждущими приговоров, министр юстиции называть не стал. Хотя они и так очевидны: машина отправления правосудия на Украине поломалась ещё после майдана. Зато министр, живущий на гранты (в этом Малюська сам признавался), намерен продвигать закон о комбинированной системе наказания. Иными словами, когда опасный преступник (насильник, убийца, мародёр) будет сидеть под домашним арестом или с электронным браслетиком ходить по улицам.

Разработчики закона в Минюсте уверяют, что это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников пенитенциарной системы (8000 гривен в месяц), но сверхвысокие расходы на содержание учреждений. В случае ликвидации части тюрем будут подняты зарплаты «вохре». Сомнительный успех, если учесть растущий уровень криминала в стране. Зато Малюська обещает, что в рамках второго этапа тюремной реформы на Украине будет введён новый вид наказания — пробационный надзор.

Пробационный надзор — это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несёт определённые обязательства — например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда (!) за его перемещениями будет следить электронный мониторинг.

Министр отметил высокую эффективность этого метода и сослался на европейский опыт. «Люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются», — подчеркнул Малюська. Неудивительно, что украинцы наперебой начали напоминать соросёнку о ресоциализации добровольцев-садистов из батальона «Торнадо», а также интересоваться, где могут пройти курсы обучения полицейские из Кагарлыка, которые недавно были арестованы за изнасилования и пытки ни в чем не повинных граждан.

Как считает блогер Максим Бруль, все эти тюремные послабления направлены на то, чтобы успокоить радикалов, активистов, атошников, которые на Украине являются кастой неприкасаемых — дескать, тюрем на всех не хватит. И самое страшное, что может грозить распоясавшимся бродячим бандам, атошникам-рэкетирам и радикалам — это пробация и курсы макраме.

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