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На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
27 июля 2019, 16:39 • 198 • Украина
Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Reuters
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
«Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики», — говорится в тексте документа.
Как уточняет «Европейская правда», речь идёт о старой структуре в секретариате кабмина.
«Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием — Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции», — указывает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
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