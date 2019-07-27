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На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции

27 июля 2019, 16:39  •  198 • Украина
Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
 
Reuters
 

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

«Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики», — говорится в тексте документа.

Как уточняет «Европейская правда», речь идёт о старой структуре в секретариате кабмина.

«Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием — Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции», — указывает издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины. 

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