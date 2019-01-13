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На Украине ликвидировали пожар на нефтехимическом заводе
13 января 2019, 15:09 • 75 • Украина
В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины ликвидировали пожар на заводе «Карпатнефтехим». Об этом информирует пресс-служба ГСЧС по региону.
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«Пожар в Калуше на территории ООО «Карпатнефтехим» ликвидирован», — указано в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 20 единиц техники и 110 сотрудников ГСЧС.
В ГУ Нацполиции по области сообщили, что по факту пожара открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось о локализации пожара на украинском нефтехимическом заводе.
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