На Украине ликвидировали пожар на нефтехимическом заводе

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины ликвидировали пожар на заводе «Карпатнефтехим». Об этом информирует пресс-служба ГСЧС по региону.

«Пожар в Калуше на территории ООО «Карпатнефтехим» ликвидирован», — указано в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 20 единиц техники и 110 сотрудников ГСЧС.

В ГУ Нацполиции по области сообщили, что по факту пожара открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось о локализации пожара на украинском нефтехимическом заводе.