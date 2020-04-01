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На Украине ликуют из-за «риска» коронавируса у Путина

01 апреля 2020, 07:35  •  202 • Украина


На фоне новостей о том, что у главного врача подмосковной больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, украинские радикалы начали упражняться в остроумии и мерзости, памятуя, что совсем недавно медработник встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов напомнил этим малодумающим шутникам, что Путин для них — образец миролюбивого человека. Если в России сменится лидер, далеко не факт, что он будет столь же любезен и вежлив с неадекватными украинскими властями.

Бывший дипломат отметил, что для «избавления миллионов нормальных украинцев от вонючей нацистской накипи» хватит и одной российской роты спецназа. Поэтому им следует ползать на коленях перед президентом России и молить Бога о его здоровье.

Украинский медиа-сегмент с большим энтузиазмом начал обжевывать новость о болезни Порценко. Например, редактор «Правого берега» Соня Кошкина предположила, что шансы на болезнь Путина кратно увеличились, ведь к ранее заболевшим Льву Лещенко и Игорю Николаеву присоединился и сам главврач больницы. Она напомнила своим читателям, что Проценко и Путин общались без масок и жали друг другу руки.

Свой свинячий восторг не скрывают и другие представители украинского медиа-комьюнити.

Беглый либерал Аркадий Бабченко прокомментировал пост Проценко, где тот говорил о своём диагнозе весьма истерично, написав: «Еееееесть!!!!!»


Многие горячие головы на Украине поспешили предположить худшее, основываясь на своей больной фантазии и тайных желаниях. Они не могли упустить такую острую тему для хайпа и будто бы запустили флешмоб, соревнуясь, кто проявит самую большую глупость.

Когда люди доведены до отчаяния собственным бессилием и никчемностью, в них просыпаются самые низменные качества, к которым склонен человек. Они всей душой ненавидят президента России не потому что считают, что он делает что-то неправильно, а потому что сами живут по уши в грязи.

Проще всего найти виноватого на стороне, продолжая ничего не делать и жаловаться на других.


Так уж сложилось, что антироссийские и антипутинские тезисы стали самыми популярными среди озлобленных жителей незалежной, давно осознавших свою политическую импотенцию.

Смотреть на эти мерзкие экзерсисы очень грустно, ведь мы прекрасно понимаем, кого на самом деле ненавидят украинцы. Больные люди, желающие Путину смерти, неосознанно лишь тоже хотят жить по-человечески.



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