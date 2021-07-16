На Украине хотят денег не только за «Северный поток-2» но и за «Турецкий поток» • 83 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вымутить у Германии хоть какие-то деньги в счёт компенсации за открытие Россией газопровода «Северный поток-2». Хотя, если откровенно, то в ускорении строительства этого нового газопровода, прежде всего, виновата сама Украина, как и в уменьшении объёмов транзита по своей территории.



Потому что, как справедливо отвечает в своей статье Анатолий Урсида, «украинская власть любого разлива начиная с 1991 года относилась к своей газотранспортной системе не как к приятному с точки зрения пополнения государственного бюджета бонусу. И не как к важной инфраструктуре, которую нужно поддерживать и модернизировать, а как к некоей кубышке, куда можно залезть, когда деньги в бюджете закончились».



Но где здравомыслие, а где украинская власть? Впрочем, логика – это вообще не украинская ментальность. Ведь деньги требуют не только за «СП-2», но и за потери «южного» газового транзита. То есть, Евросоюз должен компенсировать украинцам убытки из-за «Турецкого потока».



И это не шутка. Об этом серьезно написала в своей статье для одного центрального украинского информационного агентства «Укринформ» не кто-нибудь, а директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. Название статьи – «Турецкий поток»: время для компенсаций пришло».



Для справки. «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.



В чём же здесь логика? Ищук считает, что раз Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины через «Турецкий поток», то Украина теряет 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. То есть, примерно 450 миллионов долларов. Ищук ссылается при этом на оценки украинских же экспертов. И если уж государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия так нагло обворовывают Украину, то пусть платят!



Оксана Ищук действительно уверена в том, что после того, как «администрация Байдена сообщила, что не будет применять санкции к компании-оператору «Северного потока-2», то моментально завершилось строительство сербской компанией «Srbijagas» и венгерской «FGSZ» линейной части газопровода-перемычки, чтобы получать газ в обход Украины.



«Венгры получили четкий сигнал. И не только ускоренными темпами взялись достраивать интерконнектор, но и подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа из России, главным условием которого является замена украинского маршрута на «Турецкий поток».



По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию.



«Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал-Европа», «Северный поток-1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – стенает директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ».



И дальше Ищук, «оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», требует сначала компенсировать Украине потерю транзита газа по южному направлению, а потом еще и заблокировать «Северный поток-2». И, конечно же, принести Украине извинения.



Оказывается, «Турецкий поток» наносит вред не только Украине, но и странам Балкан. Потому что «Газпром» зарезервировал для прокачки топлива по территории ЕС мощности Трансбалканского направления, которым ранее российский газ поставлялся через Украину в Молдову, Румынию, Турцию и, собственно, на Балканы.



«1 апреля Федерация Босния и Герцеговина начала получать российский газ из «Турецкого потока». Согласно приложению к действующему соглашению о поставках газа между боснийской федеральной компанией «Энергоинвест АО Сараево» и ОАО «Газпром экспорт», подписанного в начале января этого года, маршрутом доставки определяется «Турецкий поток», а пункт приема передачи газа переносится из города Берегово на границе Украины с Венгрией в Зворник на сербско-боснийском границе. Традиционный маршрут через территорию Украины, Венгрии и Сербии с 1 апреля перестали использовать для поставок газа в Боснию и Герцеговину. В приложении к соглашению он определяется только как «альтернативный», – пишет Ищук в своей статье.



Вот как обидел «Газпром» Украину! Только не совсем понятно, где тут вред для Боснии и Герцеговины? В том, что боснийские государственные институты не имеют контроля над сетью распределения газа? Так это же не украинские компании, которые то и дело воруют российский газ, чтобы приторговывать им на стороне. Впрочем, Ищук сама признает, что «объемы, которые закупает Федерация Боснии и Герцеговины – не просто малы, а мизерны». Так что вред усматривается только для Украины – она не может теперь контролировать поставки российского газа и, соответственно, потихоньку отбирать себе понемногу.



Таким образом, за то, что украинцев лишают возможности воровать российских газ, страны Евросоюза обязаны раскошелиться? А не сами украинцы раньше угрожали блокировкой транзита газа, когда Россия, а потом уже и Европа, начинали возмущаться беспардонным украинским воровством? А когда «Газпром» отказывался увеличивать плату за транзит, разве не украинская власть угрожала полностью перекрыть транзит газа в Европу? Или, когда ввиду образовавшейся огромной задолженности «Газпром» отказывался поставлять газ Украине, разве не украинская власть начинала самовольный отбор газа и снова угрожала перекрыть транзит? И теперь после того, как Россия решила наконец избавиться от подобного «партнёра», украинская сторона стала вопить о том, что ей нанесён ущерб, который все должны компенсировать?



По мнению, госпожи Ищук «Турецкий поток» – это, по факту, ребрендинг заблокированного ранее «Южного потока», который «Газпром» хитростью построил за деньги Еврокомиссии. Поэтому в её системе всё логично – Европа должна срочно раскошелиться и оплатить Украине невозможность воровать российский газ.



Президент Украины Владимир Зеленский пытается вымутить у Германии хоть какие-то деньги в счёт компенсации за открытие Россией газопровода «Северный поток-2». Хотя, если откровенно, то в ускорении строительства этого нового газопровода, прежде всего, виновата сама Украина, как и в уменьшении объёмов транзита по своей территории.Потому что, как справедливо отвечает в своей статье Анатолий Урсида, «украинская власть любого разлива начиная с 1991 года относилась к своей газотранспортной системе не как к приятному с точки зрения пополнения государственного бюджета бонусу. И не как к важной инфраструктуре, которую нужно поддерживать и модернизировать, а как к некоей кубышке, куда можно залезть, когда деньги в бюджете закончились».Но где здравомыслие, а где украинская власть? Впрочем, логика – это вообще не украинская ментальность. Ведь деньги требуют не только за «СП-2», но и за потери «южного» газового транзита. То есть, Евросоюз должен компенсировать украинцам убытки из-за «Турецкого потока».И это не шутка. Об этом серьезно написала в своей статье для одного центрального украинского информационного агентства «Укринформ» не кто-нибудь, а директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. Название статьи – «Турецкий поток»: время для компенсаций пришло».Для справки. «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.В чём же здесь логика? Ищук считает, что раз Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины через «Турецкий поток», то Украина теряет 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. То есть, примерно 450 миллионов долларов. Ищук ссылается при этом на оценки украинских же экспертов. И если уж государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия так нагло обворовывают Украину, то пусть платят!Оксана Ищук действительно уверена в том, что после того, как «администрация Байдена сообщила, что не будет применять санкции к компании-оператору «Северного потока-2», то моментально завершилось строительство сербской компанией «Srbijagas» и венгерской «FGSZ» линейной части газопровода-перемычки, чтобы получать газ в обход Украины.«Венгры получили четкий сигнал. И не только ускоренными темпами взялись достраивать интерконнектор, но и подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа из России, главным условием которого является замена украинского маршрута на «Турецкий поток».По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию.«Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал-Европа», «Северный поток-1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – стенает директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ».И дальше Ищук, «оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», требует сначала компенсировать Украине потерю транзита газа по южному направлению, а потом еще и заблокировать «Северный поток-2». И, конечно же, принести Украине извинения.Оказывается, «Турецкий поток» наносит вред не только Украине, но и странам Балкан. Потому что «Газпром» зарезервировал для прокачки топлива по территории ЕС мощности Трансбалканского направления, которым ранее российский газ поставлялся через Украину в Молдову, Румынию, Турцию и, собственно, на Балканы.«1 апреля Федерация Босния и Герцеговина начала получать российский газ из «Турецкого потока». Согласно приложению к действующему соглашению о поставках газа между боснийской федеральной компанией «Энергоинвест АО Сараево» и ОАО «Газпром экспорт», подписанного в начале января этого года, маршрутом доставки определяется «Турецкий поток», а пункт приема передачи газа переносится из города Берегово на границе Украины с Венгрией в Зворник на сербско-боснийском границе. Традиционный маршрут через территорию Украины, Венгрии и Сербии с 1 апреля перестали использовать для поставок газа в Боснию и Герцеговину. В приложении к соглашению он определяется только как «альтернативный», – пишет Ищук в своей статье.Вот как обидел «Газпром» Украину! Только не совсем понятно, где тут вред для Боснии и Герцеговины? В том, что боснийские государственные институты не имеют контроля над сетью распределения газа? Так это же не украинские компании, которые то и дело воруют российский газ, чтобы приторговывать им на стороне. Впрочем, Ищук сама признает, что «объемы, которые закупает Федерация Боснии и Герцеговины – не просто малы, а мизерны». Так что вред усматривается только для Украины – она не может теперь контролировать поставки российского газа и, соответственно, потихоньку отбирать себе понемногу.Таким образом, за то, что украинцев лишают возможности воровать российских газ, страны Евросоюза обязаны раскошелиться? А не сами украинцы раньше угрожали блокировкой транзита газа, когда Россия, а потом уже и Европа, начинали возмущаться беспардонным украинским воровством? А когда «Газпром» отказывался увеличивать плату за транзит, разве не украинская власть угрожала полностью перекрыть транзит газа в Европу? Или, когда ввиду образовавшейся огромной задолженности «Газпром» отказывался поставлять газ Украине, разве не украинская власть начинала самовольный отбор газа и снова угрожала перекрыть транзит? И теперь после того, как Россия решила наконец избавиться от подобного «партнёра», украинская сторона стала вопить о том, что ей нанесён ущерб, который все должны компенсировать?По мнению, госпожи Ищук «Турецкий поток» – это, по факту, ребрендинг заблокированного ранее «Южного потока», который «Газпром» хитростью построил за деньги Еврокомиссии. Поэтому в её системе всё логично – Европа должна срочно раскошелиться и оплатить Украине невозможность воровать российский газ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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