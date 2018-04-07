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На Украине капитана «Норда» арестовали на два месяца
07 апреля 2018, 06:24 • 31 • В России
Сразу два суда - мариупольский и херсонский - решали в пятницу судьбу 10 членов экипажа арестованного рыболовецкого судна. Моряки, задержанные в нейтральных водах Азовского моря еще 25 марта, молились об одном: чтобы их отпустили всех вместе: «Вдесятером пришли, вдесятером и уйдем».
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Судьба капитана «Норда» Владимира Горбенко - отпустить или арестовать до окончания следствия - решалась в суде Херсона. Украинская СБУ вменяет ему уголовную статью - «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
- Вину не признаю, я действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной, - заявил в зале заседания капитан.
Но суд с этим не согласился. После трехчасового заседания служитель Фемиды вынес решение: арестовать Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога - 35 тысяч гривен (около 78 тысяч рублей). Вся необходимая сумма уже была на руках у адвокатов, оставалось только внести - и капитана отпустят (на момент подписания номера этого еще не произошло). Кроме того, защитники заявили, что будут подавать апелляцию.
- Во-первых, моему клиенту требуется лечение, в противном случае ему грозят инсульт и инфаркт, - заявил один из адвокатов капитана Дмитрий Щербина. - А во-вторых, преступление, которое ему инкриминируют, - средней тяжести, от трех до пяти лет за решеткой. При такой статье отправить человека в СИЗО нельзя! Подобная мера применяется только в случае тяжких или особо тяжких преступлений, когда речь идет о сроке более пяти лет. Или если подозреваемый может сбежать. Но капитан и не пытался, сидел на корабле под охраной пограничников и просил его вызволить!
ПОЖАЛЕЛ ДАЖЕ СУДЬЯ
Впрочем, это не единственное нарушение прав российского моряка в незалежной. За сутки до суда его буквально похитили из камеры.
- 5 апреля в 18.51 у него закончился срок задержания в ИВС - 36 часов. По истечение этого времени, если человек не доставлен в суд, его отпускают, - сообщил второй адвокат капитана Александр Руденко. - И вот представьте: в 18.20 мы приходим в камеру, чтобы забрать своего подзащитного. И тут его выводят в наручниках, сажают в автомобиль пограничников и везут в неизвестном направлении. Цирк! Нам буквально пришлось устроить погоню - они мчали по городу со скоростью 100 км/час! Приехали в суд, и там до 21.40 продержали Горбенко в машине. Судья, к которому силовики заявились в такое время, был в шоке: «Я назначил дело на завтрашний день, никаких ходатайств рассматривать не буду! Если вы немедленно не освободите человека, я завтра признаю его задержание незаконным - это уже уголовная ответственность».
Только тогда правоохранители, скрипя зубами, сняли с Владимира наручники. И он наконец смог помыться, вещи постирать, отдохнуть, а главное - показаться врачам после двух пережитых гипертонических кризов.
БЕЗ ВОЗВРАТА
Остальных членов экипажа в пятницу судили отдельно - за 400 км от кэпа, в Мариуполе. Дело в том, что им впаяли более легкую, административную статью - «незаконное пересечение границы».
Утром в пятницу, когда в порту Бердянск появился старенький автобус, все девять человек уже сидели на чемоданах. Их нехитрые пожитки - одежда, вода да лекарства - были собраны к 10 утра. На «Норд», где к тому времени все каюты уже провоняли гниющей рыбой (почти шесть тонн выловленной тюльки две недели томились в трюме), моряки возвращаться не рассчитывали - надеялись, их отпустят прямо из зала суда. Конвой задержался на час плюс полтора часа в дороге. В итоге порог суда рыбаки переступили уже в обед. В зал заседаний заходили по двое.
- В целом нас не обижают, даже на перекур выпускают. Телефоны вот только приходится отключать, издергались. А нам и сказать нечего, ждем, все затягивается. Извините, больше не могу говорить, - шепотом ответил «Комсомолке» старпом Юрий Савельев.
По украинским законам членам экипажа светит до 15 суток ареста. На момент подписания номера заседание еще не закончилось.
ЗВОНОК В РЫБКОЛХОЗ
«Это было наше единственное судно...»
- Колхоз у нас маленький - всего 30 сотрудников. Звезд с неба не хватали, но на хлеб себе зарабатывали, - рассказал «КП» Сергей Лесков, директор «Рыболовецкого колхоза имени Первого мая», которому принадлежал сейнер. - Ловим тюльку, черноморскую кильку, бычка, хамсу. Пока принадлежали Украине, тут были сплошные руины. А в 2015 году сделали нам ремонт, построили офис, цех заморозки, положили асфальт. «Норд» был нашим единственным судном, все с него кормились. А теперь понятно, что Украина его не отдаст. Нам грозит полный крах, мои люди просто лишатся работы. Что делать, мы пока не знаем.
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