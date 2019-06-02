На Украине к 2023 году закроются все детдома: "Доктор Смерть" Супрун объявила о новой инициативе правительства

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун пообещала, что к 2023 году в стране не останется детских домов и интернатов. Соответствующее сообщение появилось на её странице в Facebook.

Супрун сообщила, что только 8% детей в детских домах являются сиротами, от остальных просто отказались родители из-за материальных трудностей. В этой связи правительство Украины начало менять систему поддержки сирот. Детские дома и интернаты планируется полностью ликвидировать, а детей раздать в семьи. По плану Доктора Смерть, процесс будет происходить в несколько этапов.

С 2020 года детей не будут принимать в дома ребёнка. Вместо этого будут "созданы условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями". Как это будет сделано, не уточняется. А к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры.

"В исключительном случае они (дети) будут жить в патронатной или приёмной семье", - говорится в сообщении.

Напомним, что и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун получила от граждан Украины прозвище Доктор Смерть из-за гибели людей вследствие нехватки вакцин от различных заболеваний, вызванной некомпетентной работой ведомства. До того как стать руководительницей медицинского ведомства, Супрун была волонтёром Евромайдана и оказывала первую помощь активистам. Никаких других заслуг в медицине у неё не имеется.