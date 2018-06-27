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На Украине из зала суда сбежал особо опасный преступник
27 июня 2018, 20:39 • 91 • Украина
В Полтавской области полицейские разыскивают 40-летнего особо опасного преступника, сбежавшего из зала суда. Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
©Arne Deder globallookpress.com
Злоумышленник сбежал из зала Миргородского районного суда. В полиции отметили, что он может быть вооружён.
По предварительным данным, подозреваемый может передвигаться на автомобиле с номерами одной из прибалтийских республик.
«В Полтавском регионе уже введён в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь особый состав полиции области», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Киеве осуждённый совершил побег во время конвоирования.
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