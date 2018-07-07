Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме назвали бесперспективным новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Украинские националисты избили зампредседателя партии «Разумная сила»
Канал Порошенко, Киселев и Панама
«Вскрыть ватку». Новый термин в социальной полемике
Главная / Украина

На Украине из-за проблем с обеззараживанием оказались под угрозой поставки питьевой воды

07 июля 2018, 16:09  •  70 • Украина

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Централизованное питьевое водоснабжение на Украине оказалось под угрозой. Об этом заявила в субботу компания "Киевводоканал", которая занимается водоснабжением и водоотводом в Киеве.

"На предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, в связи с чем централизованное питьевое водоснабжение в стране оказалось под угрозой", - отмечается в сообщении.

По данным компании, в середине июня предприятие "Днепроазот", которое производит жидкий хлор, используемый для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что он прекращает поставки и останавливает его выпуск. "В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней", - добавили в "Киевводоканале".

О сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила правительству и Совету нацбезопасности и обороны Украины с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора, сообщила пресс-служба предприятия.

Компания указала также, что 23 июня состоялось выездное заседание в Днепровской облгосадминистрации, в ходе которого обсуждалась проблема по восстановлению производства хлора. "Но, к сожалению, до сих пор "Днепроазот" не восстановил работу, а остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. "Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города", - отметили в компании, добавив, что альтернативы по срочному запуску украинского производства нет. "Если завод срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - подчеркнули на предприятии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
06 июля 2018, 19:09
В Черниговской области трое детей погибли при обрушении части здания
07 июля 2018, 11:24
«В альянсе нас никто не ждёт»: почему Украину не включили в программу НАТО «Расширенное партнёрство»
07 июля 2018, 14:39
В Госдуме заявили, что возможная попытка Киева отнять Крым силой приведёт к краху Украины

07 июля 2018, 16:09
На Украине из-за проблем с обеззараживанием оказались под угрозой поставки питьевой воды
07 июля 2018, 11:24
В сети появилась информация о том, что американские комплексы Javelin отказались стрелять на Украине
06 июля 2018, 19:09
«Нафтогаз» направил в арбитраж Стокгольма иск о пересмотре тарифа на транзит по контракту с «Газпромом»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 июля 2018, 21:54
«Вместо сына главаря ИГИЛ* русские убили родственников Асада»
03 июля 2018, 10:09
«С приближением русских они перестают воевать и сразу сдаются»
06 июля 2018, 06:25
Американцы рвутся к Каспию на плечах «бармалеев»
02 июля 2018, 00:24
Берегись вратаря
01 июля 2018, 02:39
«В погоне за громкой энергетической политикой»: почему Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» скидку
05 июля 2018, 02:56
Прогулка по Кpымy. Аэропорт, Eвпатория
02 июля 2018, 06:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 01.07.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.