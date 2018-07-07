На Украине из-за проблем с обеззараживанием оказались под угрозой поставки питьевой воды

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КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Централизованное питьевое водоснабжение на Украине оказалось под угрозой. Об этом заявила в субботу компания "Киевводоканал", которая занимается водоснабжением и водоотводом в Киеве.

"На предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, в связи с чем централизованное питьевое водоснабжение в стране оказалось под угрозой", - отмечается в сообщении.

По данным компании, в середине июня предприятие "Днепроазот", которое производит жидкий хлор, используемый для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что он прекращает поставки и останавливает его выпуск. "В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней", - добавили в "Киевводоканале".

О сложившейся ситуации Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила правительству и Совету нацбезопасности и обороны Украины с просьбой вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора, сообщила пресс-служба предприятия.

Компания указала также, что 23 июня состоялось выездное заседание в Днепровской облгосадминистрации, в ходе которого обсуждалась проблема по восстановлению производства хлора. "Но, к сожалению, до сих пор "Днепроазот" не восстановил работу, а остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. "Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города", - отметили в компании, добавив, что альтернативы по срочному запуску украинского производства нет. "Если завод срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - подчеркнули на предприятии.