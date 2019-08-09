На Украине из-за непогоды обесточено 205 населённых пунктов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об обесточивании 205 населённых пунктов из-за непогоды.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что без электричества люди остаются в Сумской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В июне украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.