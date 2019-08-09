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На Украине из-за непогоды обесточено 205 населённых пунктов
09 августа 2019, 13:24 • 61 • Украина
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об обесточивании 205 населённых пунктов из-за непогоды.
РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что без электричества люди остаются в Сумской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В июне украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
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