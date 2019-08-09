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На Украине из-за непогоды обесточено 205 населённых пунктов

09 августа 2019, 13:24  •  61 • Украина
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об обесточивании 205 населённых пунктов из-за непогоды.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что без электричества люди остаются в Сумской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В июне украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

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